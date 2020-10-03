Вратарь Никита Шевченко и хавбек Владлен Юрченко рассказали о своих ожиданиях от оппонентов на стадии группового этапа Лиги Европы.

"Нормальный получился жребий. Сыграем с хорошими командами. Мы попали не в группу смерти. Да, можно выделить лидера. Это Лестер. Остальные – команды одного уровня. Считаю, будет интересно", – цитирует слова Никиты Шевченко официальный сайт Зари.

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"Хорошая и интересная группа у нас получилась. Серьёзные соперники. Интересно будет с ними сыграть. Целый год мы шли к групповому этапу и вот теперь есть шанс проявить себя. И после зимы мы надеемся продолжить выступления в Лиге Европы. Всё решится на футбольном поле", – прокомментировал оппонентов луганского клуба Владлен Юрченко.

Напомним, Заря – единственная команда, которая представит Украину в группе Лиги Европы. Соперниками луганчан в группе G стали Брага, Лестер и АЕК, в составе которого выступают Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

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