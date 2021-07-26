Украинец ведет активные переговоры с Легией, утверждает Meta-ratings. Если полузащитника устроят личные условия, то контракт будет подписан в ближайшее время.

Экс-голкипер Зари стал игроком португальского Белененсеша

После завершения сезона Юрченко не смог договориться с Зарей и получил статус свободного агента. В составе луганчан он провел 68 матчей, отметившись 16 голами и 13 ассистами. Отмечается, что хавбек имел предложения и от других клубов, однако до конкретики дошло только с Легией.

Напомним, ранее польский гранд подписал еще одного экс-лидера Зари – защитника Джоэля Абу-Ханну.

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