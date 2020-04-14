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Юный вратарь Динамо взял пример с Цыганкова относительно возможности "нарушать" карантин

10:42 45 Читати українською
Юный вратарь Динамо взял пример с Цыганкова относительно возможности "нарушать" карантин
Валентин Моргун / Фото ФК Динамо

Вратарь молодежной команды Динамо Валентин Моргун признался, как спасается от скуки во время пандемии.

"Пользуясь случаем трижды в день выхожу гулять с собакой Джесси. Все-таки, это разрешается. Ей уже 5 лет, порода – кокер-спаниель. Когда по улице идем, ни один ребенок с мамой мимо не проходит – каждый хочет ее погладить. Она уже почти моя младшая сестра.

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В основном дома с семьей провожу время. Смотрим сериалы, фильмы, играем в настольные игры, собираем большие пазлы на весь стол. Сейчас как никогда нужно беречь себя и близких. Смотришь с балкона – будто ты в каком-то фильме, тишина, улицы пусты.

Читаю автобиографии, дочитал Тайсона, взялся за автобиографию Фергюсона. К художественной литературе пока не дошел, но думаю, что скоро и к ней пойду. Среди динамовцев есть популярный испанский сериал "Бумажный дом" – его смотрю, детективы, триллеры", – цитирует Моргуна официальный сайт клуба.

Напомним, ранее лидер киевлян Виктор Цыганков признался, что его четвероногий друг также спасает вингера от круглосуточного пребывания в изоляции.

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