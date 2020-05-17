toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ГЕРМАНИЯ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ ЭРЛИНГ ХОЛАНД КОРОНАВИРУС

Юный талант Динамо Вивчаренко мечтает о еще одном клубе, кроме первой команды киевлян

19:47 13 Читати українською
Юный талант Динамо Вивчаренко мечтает о еще одном клубе, кроме первой команды киевлян
Константин Вивчаренко / Фото ФК Динамо

Защитник молодежки Динамо Константин Вивчаренко поделился амбициозными планами.

"Моя мечта и цель – играть за первую команду Динамо, а для этого нужно набраться опыта, выступая за молодежный состав.

Цыганык объяснил, почему Цитаишвили получает мало игровой практики в Динамо – виновник найден

Также очень хотелось бы поиграть в чемпионате Англии за Манчестер Юнайтед", – рассказал Вивчаренко для dynamomania.

Зимний сбор 17-летний защитник провел вместе с основной командой киевского клуба. Напомним, УАФ приняло решение не восстанавливать соревнования юниорских и молодежных команд в Украине.

Команда мрії Ігоря Суркіса: яким буде Динамо, якщо врахують повчальний урок від Яремчука?

blog_ava
Девушка Супряги подорвала сеть очередными горячими фото на грани фола
14:51
688
Теги
Константин Вивчаренко Константин Вивчаренко Динамо Киев Динамо Киев Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Динамо U-19 Динамо U-19 Динамо U-21 Динамо U-21
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Салах отказался переходить в Реал
    Англія — 08:49462 Салах отказался переходить в Реал
3
час
:
51
мин
Атлетик
23:55
Леганес
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук