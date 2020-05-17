Юный талант Динамо Вивчаренко мечтает о еще одном клубе, кроме первой команды киевлян

Защитник молодежки Динамо Константин Вивчаренко поделился амбициозными планами.

"Моя мечта и цель – играть за первую команду Динамо, а для этого нужно набраться опыта, выступая за молодежный состав.

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Также очень хотелось бы поиграть в чемпионате Англии за Манчестер Юнайтед", – рассказал Вивчаренко для dynamomania.

Зимний сбор 17-летний защитник провел вместе с основной командой киевского клуба. Напомним, УАФ приняло решение не восстанавливать соревнования юниорских и молодежных команд в Украине.

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