Юный талант Динамо организовал благотворительную акцию на улицах Киева – поступок дня

Воспитанник Динамо Евгений Рязанцев решил приобщиться к борьбе с коронавирусом.

18-летний хавбек Динамо Евгений Рязанцев бесплатно раздавал защитные маски в Киеве, сообщает footballhub.

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"Закупил 300 масок и вместе с друзьями раздал их на Севастопольской площади в Киеве. Отдавали людям пожилого возраста, а также в больницу отвезли.

К сожалению, не все имеют возможность купить маски. Если я могу помочь людям чем-нибудь, то делаю это. Если будет возможность, то в течение нескольких дней закупим еще масок и отвезем в детский дом.

Как реагировали люди на улице? Были удивлены. А несколько юных ребят даже узнали меня", – рассказал Рязанцев.

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