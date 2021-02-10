Защитник молодежного состава Вероны Андреа Греселе поставил под угрозу не только свою карьеру, но и жизнь.

18-летний защитник попал в реанимацию в результате несчастного случая на крыше поезда, сообщает ESPN.

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Инцидент произошел в субботу (6 февраля), когда Греселе развлекался с друзьями. На одной из станций парень вылез на крышу поезда и опрометчиво схватился за линию электропередачи, от которой получил удар током. После падения с 4-метровой высоты Андреа сломал позвоночник, позже был диагностирован и отек мозга. Пострадавшего доставили в реанимацию, где немедленно провели операцию.

Верона выразила поддержку Греселе и его семье. Защитник был одним из лидеров состав U-19 и считался кандидатом на вызов в первую команду.

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