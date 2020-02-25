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Юный дублер Пятова оценил игру против Десны, пошутив над своим ростом

00:50 29 Читати українською
Юный дублер Пятова оценил игру против Десны, пошутив над своим ростом
Анатолий Трубин / фото: Денис Руденко

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин прокомментировал победу над Десной (1:0) в 19-м туре УПЛ.

"Хороший матч с хорошим соперником. Сначала было небольшое волнение, но с первым касанием мяча все было нормально – хорошо себя чувствовал.

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Сам себя настраивал на эту встречу, а уже после матча Степаненко, Бондарь и большинство ребят сказали, что я молодец. Сейчас мой рост – 1,99 м, хватит уже расти", – сказал Трубин в эфире программы "Футбольный формат".

Добавим, что матч против Десны стал лишь вторым для 18-летнего голкипера за первую команду Шахтера. Дебютировал Трубин в мае прошлого года против Мариуполя (4:0).

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