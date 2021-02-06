Юный Диалло продолжает стучать в двери основы МЮ – 40-миллионный паренек оформил 3+3 в первых двух матчах за молодежку
Вингер Амад Диалло не собирается долго засиживаться в составе Манчестер Юнайтед U-23.
На прошлой неделе 18-летний ивуариец дублем наказал молодежь Ливерпуля (6:3), а вчера стал главным героем перестрелки с Блэкберном (6:4).
Игало после ухода из Манчестер Юнайтед трудоустроился в Саудовской Аравии
Сначала Диалло отдал три результативные передачи, а на 85 минуте голом добил надежды "бродяг" на камбек. 3+3 в двух дебютных матчах могут заставить Уле Гуннара Сульшера задуматься о шансе парню. Юный вингер тренируется с первой командой Манчестер Юнайтед, но пока ни разу не попадал в заявку.
Напомним, "красные дьяволы" заплатили Аталанте за Диалло 20 млн евро, еще 20 млн предусмотрены бонусами.
Динамо і Шахтар стартують у ще одному єврокубку: слабкі позиції, надія на диво, або Чи врятує "Новий Вілліан"