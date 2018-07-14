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Юные футболисты из Таиланда, которые провели 17 дней в затопленной пещере, будут выписаны из больницы 19 июля

13:52 14 Читати українською
Юные футболисты из Таиланда, которые провели 17 дней в затопленной пещере, будут выписаны из больницы 19 июля
Спасательная операция в Таиланде / фото из соцсетей

Министр здравоохранения Таиланда сообщил, что все игроки детской футбольной команды, которые были спасены из затопленной пещеры, вскоре будут выписаны из больницы.

19 июля игроки детской команды из Таиланда будут выписаны из больницы. Об этом сообщил министр здравоохранения страны, передает Reuters.

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"Ребята и их тренер покинут больницу в четверг, 19 июля. Мы должны тщательно подготовить их семьи и самих пострадавших к вниманию публики и средств массовой информации, которое ожидает их после выписки из больницы", – заявил чиновник.

Напомним, 12 ребят и их тренер были спасены из затопленной пещеры, в которой они провели более двух недель. Во время операции погиб один из спасателей.

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