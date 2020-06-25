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Юнузович создал шедевр в сумасшедшем матче с девятью голами

06:30 - Читати українською
Юнузович создал шедевр в сумасшедшем матче с девятью голами
Златко Юнузович / фото: Зальцбург

Зальцбург на выезде обыграл Рапид в рамках 29-го тура чемпионата Австрии. Златко Юнузович забил роскошный гол.

Отчетный матч завершился разгромной победой Зальцбурга со счетом 7:2. Интересно, что в такой сверхрезультативной игре не было ни одного игрока, который бы забил больше одного гола.

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Настоящим украшением поединка стал мяч, который провел Златко Юнузович. Экс-звезда немецкого Вердера роскошно пробил из-за пределов штрафной после подачи с углового.

К слову, Зальцбург возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея в своем активе 41 очко. Рапид (32 пункта) после победы ЛАСКа в параллельном матче опустился на третье место.

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