Сборная Украины U-16 очень неудачно начала турнир Dream Cup 2024, который проводится в Японии.

Dream Cup 2024, 1-й тур

Япония U-16 – Украина U-16 – 6:0

Голы: Касаи, 9, Канда, 45, Йосида, 69, Окуда, 83, Фудзии, 88, Асада, 90

В рамках подготовки к квалификации Евро-2025 (U-17) сборная Украины U-16 приняла участие в товарищеском турнире Dream Cup 2024, в котором участие также принимают Япония (хозяин), Сенегал и Венесуэла.

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Подопечные Юрия Мороза стартовали крайне неудачно – хозяева турнира Япония вдребезги разбили нашу команду. До перерыва Касаи и Канда оформили уверенное преимущество, а после перерыва японцы окончательно добили "сине-желтых" – счет 6:0 говорит сам за себя.

Уже 21-го июня состоится следующая игра – против Сенегала (начало в 06:00 по киевскому времени). А 23-го Украина встретится с Венесуэлой (старт также в 06:00).

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