Товарищеский матч

Украина U-17 – Александрия – 0:4

Голы: Копына, 5, 52, Мартынюк, 10, Волошин, 25

Суркис и Красников в одной команде и ни одного вызванного динамовца – юношеская сборная Украины объявила заявку на сборы

Юношеская сборная Украины U‑17 сегодня, 22 сентября, в рамках подготовки к матчам квалификации за выход на чемпионат Европы 2023 года провела первый товарищеский поединок. Соперником стал представитель УПЛ – Александрия.

Еще до середины первого тайма подопечные Юрия Гуры отгрузили в ворота Вячеслава Суркиса три сухих мяча. После перерыва Юрий Мороз полностью сменил состав, но забить хотя бы гол престижа его игрокам не удалось. Хавбек александрийцев Юрий Копына оформил дубль, зафиксировав окончательный счет в матче.

Напомним, юношеская сборная Украины попала в группу 2, где встретится с командами Боснии и Герцеговины, Азербайджана и Лихтенштейна. Две первые команды каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест (по результатам матчей с первой и второй командами группы) присоединятся в элитном раунде отбора к Нидерландам и Испании. Мини-турнир будет проходить с 24 по 30 октября 2022 года в Боснии и Герцеговине.

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