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Юношеская лига УЕФА: Шахтер на выезде не удержал победу над Хоффенхаймом

17:55 146 Читати українською
Юношеская лига УЕФА: Шахтер на выезде не удержал победу над Хоффенхаймом
Шахтер U-19

Шахтер U-19 на выезде сыграл вничью с Хоффенхаймом в матче 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Юношеская лига УЕФА, 4-й тур

Хоффенхайм U-19 – Шахтер U-19 – 1:1

Голы: Онана, 55 – Бондаренко, 31

Артем Бондаренко вывел "горняков" вперед на 31-й минуте матча, завершив позиционную атаку дончан точным ударом издалека.

После перерыва юношеская команда Хоффенхайма начала действовать значительно активнее, что дало результат на 55-й минуте, когда Онана восстановил равновесие и, как выяснилось позже, установил окончательный счет.

Хоффенхайм – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Отметим, Шахтер потерял все шансы на выход из группы F. После 5-и туров в активе "горняков" лишь одно очко и последняя позиция. Зато Хоффенхайм и Лион досрочно обеспечили себе выход в плей офф, у Манчестер Сити осталось 4 пункта.

Напомним, что матч основных команд сыграют сегодня в Зинсхайме. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22 часов.

Юношеская лига УЕФА5 тур

Хоффенхайм U-19 - Шахтер U-19: Вторник 27 ноября 2018

Хоффенхайм U-19
Матч окончен
1 : 1
Шахтер U-19
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Лига чемпионов Юношеская лига УЕФА Шахтер U-19 Шахтер U-19 Юношеская лига УЕФА 2018/19 Хоффенхайм U-19 Хоффенхайм U-19 Хоффенхайм U-19 - Шахтер U-19
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