Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы и в розыгрыш юношеских соревнований.

Союз европейских футбольных ассоциаций решил откорректировать формат Юношеской лиги УЕФА в сезоне 2020/21, сообщает официальный сайт организации.

УЕФА внес радикальные изменения в правила на сезон 2020/21

Причиной этого стали проблемы с организацией международных соревнований, возникших в связи с пандемией коронавируса.

В этом сезоне турнир будет проводиться по олимпийской системе – матчи на выбывание. Поединки начнутся в марте 2021 года, а стартует турнир со стадии 1/32 финала.

Напомним, ранее турнир проводился в формате двух путей – Пути Лиги чемпионов, который копировал групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА, а также Пути чемпионов национальных стран, которые соревновались в формате плей-офф. На весенних, финальных стадиях эти пути были объединены.

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