Плей-офф Юношеской лиги УЕФА начался с противостояний победителей "пути чемпионов" и команд, занявших вторые места на групповом этапе.

Юношеская лига УЕФА, предварительный раунд плей-офф

АЗ Алкмаар U-19 – Вильяреал U-19 – 3:3 (4:3 в серии пенальти)

Голы: ван Бредероде, 14, 20 (оба – пен.), Мейрдинк, 70 – Хименес, 9, Паскуаль, 76, Сааведра, 87

Рейнджерс U-19 – Севилья U-19 – 0:1

Гол: Альварес, 50

Удаление: Экспозито, 77 (С)

Жилина U-19 – Интер U-19 – 3:1

Голы: Зауэр, 1, 47, Валько, 90+6 – Юргенс, 77

Эмполи U-19 – Боруссия Д U-19 – 3:5

Голы: Магаццу, 16, 28, Паникуччи, 86 – Байноф-Гиттенс, 15, Пеццола, 41 (аг), Райхофф, 57, Финк, 63, Шемич, 77

День начался с безумной перестрелки АЗ и Вильяреала. Нидерландцы пропустили первыми, но затем все перевернули на 3:1 благодаря пенальтийному дублю ван Бредероде и голу Мейрдинка. Вильяреал успел отыграться, поэтому командам пришлось бить пенальти. Юноши АЗ допустили только одну ошибку, а соперник две.

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Матч Рейнджерс и Севильи был более спокойным, однако здесь испанцы прошли дальше. Судьбу встречи решил точный удар Альвареса на 50-й минуте. Интер завершил свой путь на этом этапе, уступив Жилине. Словаки мощно начинали оба тайма, особенно старался 17-летний хавбек Марио Зауэр. Под занавес встречи команды обменялись голами – 3:1

Самый результативный матч дня устроили Эмполи и дортмундская Боруссия. Итальянцы достойно продержались первый тайм, но дальше сил не хватило. Юные "шмели" наколотили сопернику 3 гола подряд, а "джокер" Паникуччи позволил Эмполи хотя бы избежать разгрома.

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Нагадаємо, завтра свій шлях у плей-офф Юнацької ліги УЄФА розпочне і Динамо U-19. Підопічні Ігоря Костюка на виїзді протистоятимуть Депортіво, стартовий свисток о 20:00.

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