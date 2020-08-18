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Юношеская Лига УЕФА: Аякс и Бенфика вышли в полуфинал, обидчик Динамо покинул турнир

20:58 - Читати українською
Юношеская Лига УЕФА: Аякс и Бенфика вышли в полуфинал, обидчик Динамо покинул турнир
Игрок Аякса / Getty Images

Состоялись два четвертьфинальных матча Юношеской Лиги УЕФА. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24"

Четвертьфиналы Юношеской Лиги УЕФА, 18 августа

Митьюлланд U-19 – Аякс U-19 – 1:3

Голы: Рейцигер, 74 (аг) – Расмуссен, 38, Хансен, 53, Идехо, 77

Динамо Загреб U-19 – Бенфика U-19 – 1:3

Голы: Каррица, 16 – Араухо, 37, Рамос, 53, 59

Удаление: Йосипович, 90+2, Янкович, 90+4

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Юношеская команда Митьюлланда принимала Аякс в четвертьфинале. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу голландцев. После перерыва отличился Хансен и удвоил преимущество Аякса. Митьюлланд попытался отыграться и забил один мяч. Но все надежды датчан на ничью в основное время похоронил Идехо, забив на 77 минуте. 1:3 – Аякс U-19 шагает в полуфинал.

Загребское Динамо U-19 встречалось с Бенфикой U-19. Хорваты уже в начале матча вышли вперед, однако до перерыва португальцы сумели сравнять счет. Во втором тайме "орлы" взяли игру под свой контроль и забили дважды – Рамос отметился дублем. Бенфика проходит в полуфинал, где встретится с Аяксом. К слову, именно Динамо Загреб, которое проиграло этот матч, выбило киевское Динамо U-19 на стадии 1/16 финала.

Отметим, что завтра состоятся другие два матча четвертьфинала Юношеской лиги УЕФА: Интер U-19 будет противостоять Реал Мадриду U-19, а Зальцбург U-19 будет соперничать с Лионом U-19.

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