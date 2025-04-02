Юношеская ЛЧ, 1/4 финала

Штутгарт U-19 – Барселона U-19 – 1:2

Голы: Цигкас, 29 – Прадас, 40, Виргили, 53

АЗ U-19 – Манчестер Сити U-19 – 1:0

Гол: ван дер Клаув, 90+4

На 53-й минуте Мукаса (Ман Сити) не реализовал пенальти (вратарь)

Ла Масия продолжает выпускать великолепных игроков – от Якобишвили до Виргили и Джуньента. Как информирует Marca, главный тренер первой команды Барселоны положил глаз на последнего. Именно через него Барселона вела всю игру со Штутгартом. Правда, забивали в этот день другие футболисты - Прадас и Виргили.

Юношеская ЛЧ: одноклубники Зубкова и Сикана сенсационно прошли Интер, украинец вылетел от Зальцбурга

АЗ с украинцем Богданом Будько в составе смог выстоять под натиском Манчестер Сити. У нидерландцев были все основания полагать, что вратарь Кияни Зегген выиграет послематчевую серию, ведь он отразил удар с 11-метровой отметки в исполнении Мукаса на 53-й минуте. Форвард Сити пробил без разбега и прогадал.

Таким образом Зегген отразил уже четвёртый пенальти в этом сезоне ЛЧ, если учитывать также послематчевые серии. Ранее он спасал свою команду в матчах с Реалом (в игре) и Бенфикой (дважды – в послематчевой серии).

Что интересно, пенальти в игре с Ман Сити "привёз" Савиола Саффо Симонс – племянник Хави Симонса.

В конце концов всё завершилось для гостей плачевно – в компенсированное время.

В полуфинале Барселона сыграет с АЗ, а Зальцбург – с Трабзонспором. Матчи следующей стадии состоятся в швейцарском Ньоне.