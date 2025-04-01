Юношеская ЛЧ, 1/4 финала

Зальцбург U-19 – Олимпиакос U-19 – 1:0

Гол: Агилар, 11

Трабзонспор U-19 – Интер U-19 – 1:0

Гол: Терзи, 77

На 39-й минуте Топалович (Интер) не реализовал пенальти (вратарь)

Олимпиакос с Константином Плишем в составе уступил Зальцбургу. Единственный мяч был забит в дебюте встречи центрфорвардом австрийцев Агиларом. Что касается Плиша, то он вышел в стартовом составе, но до конца матча не доиграл – украинец был заменён на 88-й минуте.

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Трабзонспор сенсационно обыграл Интер. На 39-й минуте левый защитник "нерадзурри" Кокки заработал пенальти, но полузащитник Топалович не сумел переиграть вратаря соперника – Чолак отразил удар ногой. Это уже не первый незабитый словенцем пенальти в этом розыгрыше ЛЧ – ранее он сплоховал в матче 1/8 финала с Баварией.

Судьбу противостояния решил Терзи. Ему понадобилось две минуты с момента выхода на замену, чтобы огорчить ворота Интера.