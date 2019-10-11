Юного таланта Ливерпуля дисквалифицировали на две недели из-за оскорблений в адрес Кейна

Футбольная ассоциация Англии (FA) устранила 16-летнего полузащитника Ливерпуля Харви Эллиотта от официальных соревнований на 14 дней.

16-летний нападающий наказан за публикацию видео в Snapchat, на котором он оскорблял форварда Тоттенхэма Харри Кейна, сообщает The Guardian.

Новичок Ливерпуля Эллиот извинился за видео, на котором нецензурно оскорбляет Кейна

Эллиотт разместил обидное видео в соцсети во время финального матча Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем. Ролик был снят в доме его друга, где Эллиот и семь его друзей смотрели финал.

Футболист извинился за оскорбительное видео. Теперь он должен пройти учебный курс и заплатить штраф в 350 фунтов. До 25 октября 16-летний игрок не сможет выступать в турнирах под эгидой FA.

Напомним, Эллиот дебютировал в составе Фулхэма в возрасте 16 лет, став самым молодым игроком в истории АПЛ, а этим летом перешел в Ливерпуль.

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