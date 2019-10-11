toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНА - ЛИТВА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ПОРТУГАЛИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ ЕВРО-2020

Юного таланта Ливерпуля дисквалифицировали на две недели из-за оскорблений в адрес Кейна

20:25 33 Читати українською
Юного таланта Ливерпуля дисквалифицировали на две недели из-за оскорблений в адрес Кейна
Харви Эллиотт / фото из соцсетей

Футбольная ассоциация Англии (FA) устранила 16-летнего полузащитника Ливерпуля Харви Эллиотта от официальных соревнований на 14 дней.

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

16-летний нападающий наказан за публикацию видео в Snapchat, на котором он оскорблял форварда Тоттенхэма Харри Кейна, сообщает The Guardian.

Новичок Ливерпуля Эллиот извинился за видео, на котором нецензурно оскорбляет Кейна

Эллиотт разместил обидное видео в соцсети во время финального матча Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем. Ролик был снят в доме его друга, где Эллиот и семь его друзей смотрели финал.

Футболист извинился за оскорбительное видео. Теперь он должен пройти учебный курс и заплатить штраф в 350 фунтов. До 25 октября 16-летний игрок не сможет выступать в турнирах под эгидой FA.

Напомним, Эллиот дебютировал в составе Фулхэма в возрасте 16 лет, став самым молодым игроком в истории АПЛ, а этим летом перешел в Ливерпуль.

"Справедливе везіння" Ліверпуля, Сульшер має позитив, Ярмоленко не замахнеться на Європу – перші враження від АПЛ

blog_ava
Украина – Литва: анонс матча отбора к Евро-2020
Теги
Харри Кейн Харри Кейн Ливерпуль Ливерпуль Англия Харви Эллиотт Харви Эллиотт Тоттенхэм - Ливерпуль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
47
мин
Украина
21:45
Литва
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук