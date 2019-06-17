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Юнгберг стал ассистентом Эмери в Арсенале

17:05 18 Читати українською
Юнгберг стал ассистентом Эмери в Арсенале
Фредди Юнгберг / ФК Арсенал

Унаи Эмери получил нового ассистента в тренерском штабе Арсенала. Им стал Фредди Юнгберг – бывший полузащитник лондонцев.

Арсенал объявил об изменениях в тренерском штабе. Фредди Юнгберг, который в сезоне 2018/19 возглавлял команду U-23, станет помощником Унаи Эмери в первой команде.

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Его место в молодежной команде занял Стив Боулд – еще один экс-игрок Арсенала. Он также будет помогать Перу Мертезакеру в работе с клубной академией. Изменения вступят в силу с 1 июля, информирует официальный сайт "канониров".

Напомним, 42-летний Фредди Юнгберг выступал за Арсенал с 1998 по 2007 год и дважды выиграл чемпионат Англии, а также стал финалистом ЛЧ 2005/06.

Арсенал по итогам прошлого сезона дошел до финала Лиги Европы и занял 5 место в АПЛ, не попав в Лигу чемпионов.

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Теги
Англия Арсенал Арсенал Унаи Эмери Унаи Эмери Фредди Юнгберг Фредди Юнгберг
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