Юнгберг стал ассистентом Эмери в Арсенале

Унаи Эмери получил нового ассистента в тренерском штабе Арсенала. Им стал Фредди Юнгберг – бывший полузащитник лондонцев.

Арсенал объявил об изменениях в тренерском штабе. Фредди Юнгберг, который в сезоне 2018/19 возглавлял команду U-23, станет помощником Унаи Эмери в первой команде.

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Его место в молодежной команде занял Стив Боулд – еще один экс-игрок Арсенала. Он также будет помогать Перу Мертезакеру в работе с клубной академией. Изменения вступят в силу с 1 июля, информирует официальный сайт "канониров".

Напомним, 42-летний Фредди Юнгберг выступал за Арсенал с 1998 по 2007 год и дважды выиграл чемпионат Англии, а также стал финалистом ЛЧ 2005/06.

Арсенал по итогам прошлого сезона дошел до финала Лиги Европы и занял 5 место в АПЛ, не попав в Лигу чемпионов.

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