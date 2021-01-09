Дерби между дублем Баварии и Мюнхеном 1860 запомнилось кровавым повреждением вратаря гостей Гиллера.

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На 27 минуте нападающий Баварии Зиркзее не успел к мячу и шипами задел голову голкипера. У Гиллера из раны сразу пошла кровь, а форвард получил "на орехи" от соперников, после чего увидел перед собой красную карточку. Интересно, что Мюнхен 1860 в итоге победил со счетом 2:0.

К слову, Зиркзее провел 5 матчей в составе взрослой команды Баварии в нынешнем сезоне, однако результативными действиями не отличался.

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Joshua Zirkzee shown a straight red card 27 minutes into the derby. FCB II are 0-1 down at half time. pic.twitter.com/YJmG6GQqn8 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 9, 2021