Юная звезда Баварии разбил лицо голкиперу в дерби – кровавые кадры
Нападающий Баварии Джошуа Зиркзее сотворил очень неприятный инцидент в матче третьей Бундеслиги.
Дерби между дублем Баварии и Мюнхеном 1860 запомнилось кровавым повреждением вратаря гостей Гиллера.
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На 27 минуте нападающий Баварии Зиркзее не успел к мячу и шипами задел голову голкипера. У Гиллера из раны сразу пошла кровь, а форвард получил "на орехи" от соперников, после чего увидел перед собой красную карточку. Интересно, что Мюнхен 1860 в итоге победил со счетом 2:0.
К слову, Зиркзее провел 5 матчей в составе взрослой команды Баварии в нынешнем сезоне, однако результативными действиями не отличался.
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