Молодежная сборная Франции могла жаловаться на несправедливость судьбы после встречи с Фарерскими островами в отборе на Евро-2023.

"Ле Блё" весь матч просидели на воротах соперника и забили лишь один мяч. Зато островитянам хватило одного курьезного эпизода, чтобы на 55-й минуте сравнять счет.

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Антигероем стал голкипер Лидса Иллан Мелье, который имеет хорошую репутацию в АПЛ. Вратарь французов неуклюжим пасом вывел игрока Фарерских островов на ударную позицию. Тот пробил довольно слабо, что только добавило эпичности моменту. Комментаторы кричали как сумасшедшие, наблюдая за тем, как мяч медленно катится и таки достигает цели.

Фиаско французов изрядно порадовало и молодежную сборную Украины. Подопечные Ротаня забрали единоличное лидерство в группе Н, поскольку в первых двух турах очков не теряли.

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