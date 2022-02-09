Юношеская лига УЕФА: Челси позорно проиграл Генку, Митьюлланд отыгрался с 0:2, Атлетико выиграл серию пенальти у Хайдука
Определились еще трое участников 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.
Юношеская лига УЕФА, предварительный раунд плей-офф
Митьюлланд U-19 – Брюгге U-19 – 3:2
Голы: Андреасен, 32, Шимшир, 63, Фрауло, 71 – Нуса, 3, 15
Генк U-19 – Челси U-19 – 5:1
Голы: Диавара, 18, 66, Гюсенс, 57 (пен.), Абид, 77, Карпе, 90 – Холл, 70
Хайдук Сплит U-19 – Атлетико U-19 – 0:0 (2:3 в серии пенальти)
День начался с яркого камбека Митьюлланда против Брюгге. Антонио Нуса за 15 минут организовал бельгийцам комфортное преимущество, однако соперник вовсе не сник. Андреасен отквитал один гол до перерыва, а во второй половине молодые датчане дожали Брюгге.
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Челси без шансов уступил сверстникам из Генка. В первом тайме Диавара вывел "магистров" вперед, а затем началось настоящее избиение. Все, что смогли лондонцы – гол престижа от Холла.
Хайдук и Атлетико не смогли определить сильнейшего за 90 минут основного времени. Регламент не предусматривает экстратаймов, поэтому команды принялись выполнять серию пенальти. Здесь у хорватов откровенно сдали нервы – сразу три промаха против одного у мадридцев, которые идут дальше.
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