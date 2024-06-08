В субботу, 8 июня, состоялись ответные матчи за право играть во втором по силе дивизионе. Читайте отчет о них и смотрите видео поединков в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига, плей-офф, 2-й матч

МФК Металлург – ЮКСА – 0:4 (первый матч 1:3)

Голы: Эсеола, 8, Вава, 62, Ховайко, 82, Евдокимов, 87

Звягель – Хуст – 1:0 (первый матч 1:1)

Голы: Томандзото, 66

Вторая лига может претерпеть революционные изменения – команды планируют поделить на 3 группы

ЮКСА в гостях разгромила МФК Металлург со счетом 4:0 и по итогам двух матчей (7:1) вышла в Первую лигу. Счет уже в начале встречи открыл легендарный Адеринсола Эсеола. До середины второго тайма запорожцы еще как-то держались и теплилась надежда на камбэк, однако после второго гола подопечные Антона Гая посыпались окончательно. Еще два мяча на последних минутах добили соперника, который следующий сезон проведет во Второй лиге.

Более интересной в плане интриги выглядела дуэль между Звягелем и Хустом. Первая игра завершилась боевой ничьей, поэтому в ответном матче команды фактически играли до первой ошибки. И первым не устояли закарпатцы: в середине второго тайма конголезский легионер Борель Томандзото откликнулся на навес с углового и головой вогнал сферу в сетку, забив свой дебютный гол в Украине. Звягель выстоял, удержав минимальную победу, и повысился в классе. Хуст в следующем сезоне будет бороться за возвращение в Первую лигу.

Плей-офф за Первую лигу: ЮКСА на последних минутах дожала МФК Металлург, Звягель спас ничью с Хустом