Первая лига, 4-й тур

ЮКСА – Черноморец – 0:1

Гол: Хобленко, 43

Левый Берег – Прикарпатье – матч начнется в 15:30

В последних матчах Кубка Украины обе команды показали положительный результат, однако судьба сложилась по-разному. Черноморец прошел дальше, выбив Зарю, тогда как ЮКСА, несмотря на победу над винницкой Нивой, была дисквалифицирована из-за выхода на поле не заявленного игрока. Именно поэтому на сегодняшнюю игру команды выходили с совершенно разным настроем.

Тот самый настрой вылился и в результат – Черноморец первым открыл счет. Хобленко получил передачу от партнера на линии штрафной площади, сместился ближе к воротам и с острого угла нанес удар. Мяч после рикошета от голкипера оказался в сетке – 0:1! На перерыв одесситы ушли с минимальным преимуществом.

Интересно, что недавно "моряки" подписали легендарного динамовца Евгения Хачериди. В стартовом составе он не появился, однако Александр Кучер решил выпустить опытного защитника после перерыва, заменив им Скибу.

До финального свистка ни одна из команд больше не сумела отличиться, поэтому Черноморец одержал минимальную победу. Ярослав Ракицкий провел весь матч, а Евгений Хачериди также доиграл до конца, выйдя на замену после перерыва.

