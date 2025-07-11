В своих соцсетях ЮКСА объявила об историческом подписании Тимура Амилаханова, начальника ракетно-артиллерийского вооружения 36-й бригады морской пехоты.

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Амилаханов – один из героев обороны Мариуполя. Более двух лет он находился в плену врага, и в один из обменов вернулся домой. В апреле 2025 перед матчем ЮКСА и Буковины Тимур совершил первый символический удар по мячу.

Стоит заметить, что Амилаханов тренировался с Карпатскими Медведями, благотворительная ветеранская команда, на клубной базе тарасовцев.

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