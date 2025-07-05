Главным тренером ЮКСА стал бразильский специалист Андерсон Мендес Рибейро, сообщает пресс-служба клуба. Детали контракта не разглашаются.

Рух проиграл клубу Первой лиги в товарищеском матче

Андерсон завершил карьеру игрока в 2016 году, после чего работал ассистентом главного тренера в латвийской Лиепаи и в Металлисте. В Украине бразилец играл сразу в четырех хакрковских клубах: Арсенале, Гелиосе, Харькове и Металлисте, а также в запорожском Металлурге.

"Специалист имеет тренерский диплом UEFA A. Новая страница истории ЮКСА, начинается именно сейчас!" – говорится в сообщении пресс-служба клуба.

Напомним, прошлого сезона ЮКСА тренировал Дмитрий Чирикал, однако концовку чемпионата команда доигрывала под руководством Ивана Остапова. По итогам кампании 2024/25 ЮКСА заняла восьмое место в Первой лиге.