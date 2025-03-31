Наполи обыграл Милан (2:1) в 30 туре чемпионата Италии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

"Россонери" пропустили уже на первых минутах. Передача вывела Политано не ударную позицию и тот легко пробросил мимо Меньяна.

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Второй гол Наполи оформил к 20 минуте. Защитники Милана совершенно забыли о Лукаку, который перебросил через голкипера. Сейчас у бельгийца 400 голов на клубном и международном уровнях. "Россонери" сумели забить лишь один мяч, автором которого стал Йович.

Сейчас Наполи находится на втором месте в турнирной таблице Серии А с 64 баллами. Милан расположился на 9-й строчке с 47 очками

Стоит напомнить, что Лукаку оформил дубль в ворота сборной Украины в Лиге наций.