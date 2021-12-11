Юбилей Стерлинга благодаря сомнительному пенальти и глупое удалену в видеообзоре матча Манчестер Сити – Вулверхэмптон
17:04 - Читати українською
Манчестер Сити обыграл Вулверхэмптон в рамках 16-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Рауль Хименес 45+2’
45+2’ Рауль Хименес
"Грожане" весь второй тайм провели в большинстве после удаления Рауля Хименеса, глупо получившего две желтые карточки подряд. Однако проиграли "волки" лишь из-за сомнительного пенальти за игру рукой Моутиньо. Удар реализовал Стерлинг, для которого это 100-й гол в АПЛ.
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Благодаря этой победе Манчестер Сити набрал 38 очков и гарантированно сохранит лидерство в турнирной таблице по итогам отчетного тура. Вулверхэмптон пока остается восьмым, но у конкурентов есть шансы подняться выше.
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