"Грожане" весь второй тайм провели в большинстве после удаления Рауля Хименеса, глупо получившего две желтые карточки подряд. Однако проиграли "волки" лишь из-за сомнительного пенальти за игру рукой Моутиньо. Удар реализовал Стерлинг, для которого это 100-й гол в АПЛ.

Манчестер Сити победил Вулверхэмптон благодаря неоднозначному пенальти – Зинченко провёл хороший матч

Благодаря этой победе Манчестер Сити набрал 38 очков и гарантированно сохранит лидерство в турнирной таблице по итогам отчетного тура. Вулверхэмптон пока остается восьмым, но у конкурентов есть шансы подняться выше.