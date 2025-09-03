"Александр Шовковский давно просил подкрепления в каждую линию. Но именно подкрепления, а пока я вижу лишь набор фамилий, которым СМИ спешат раздать авансы. Видеоролики? Из любого игрока можно сделать звезду, если грамотно смонтировать.

"Он похож на Ван Дейка": экс-тренер новичка Динамо оценил сенсационный переход защитника в чемпионы Украины

Мне пока что сложно понять, для чего приглашены эти футболисты: чтобы помочь команде прямо сейчас или на перспективу. Иностранцам наверняка понадобится время для адаптации. В Шахтере есть целая группа бразильцев, для которых созданы комфортные условия, они играют рядом с земляками. А в Динамо трансферный вектор выглядит неопределенным и зависит от множества факторов.

Что касается Буртника – хочу ошибиться, но в 23 года играть в Первой лиге за середняка и при этом оставаться неизвестным широкому кругу болельщиков – странный выбор для Динамо", – цитирует Йожефа Сабо Footboom1.

Напомним, что состав Динамо недавно пополнили защитники Алиу Тиаре и Василий Буртник, вингер Шола Огундана и нападающий Владислав Бленуце.

"Шовковский же не новую команду собирает": почему Шахтер и Динамо обязаны выходить в плей-офф Лиги конференций