Йовичевич вспомнил, как приглашал испанцев в Карпаты – двое из них феерят в Примере и имеют шанс перейти в Барселону

Бывший тренер Карпат Игор Йовичевич поделился методами селекции, которые он использовал в львовском клубе.

"Читаю, что Лукас Перес – один из кандидатов в Барсу. Дедышин может подтвердить, что я разговаривал и с Анхелем Родригесом и Кристобалем. Сегодня Анхель также кандидат в Барселону.

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Да, мы могли подписать и его. Они играли в Эльче с Кристобалем. У нас с Дедишиным и Дыминским была мысль улететь и забрать двоих. Я был в Эльче, представил им проект, финансовые условия. Кристобаль принял предложение, а Анхель решил остаться. Теперь я вижу, что он один из трех кандидатов в Барсу", – рассказал Йовичевич YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, Лукас Перес выступал за Карпаты с 2011 по 2014 годы. Испанский форвард довольно удачно проводит сезон 2019/20 в составе Алавеса – 9 голов в 23 матчах. Его коллега по амплуа Анхель во Львове так и не оказался, однако также демонстрирует хорошую результативность в текущей кампании за Хетафе – 10 мячей в 21 поединке.

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