"Был ли это последний матч Мудрика за Шахтер? Это руководство будет решать, что делать, когда есть вариант продажи футболиста, звезды команды. Мне как тренеру, конечно, хочется, чтобы такой футболист играл как можно дольше в команде, чтобы вокруг него строился качественный Шахтер, чтобы все набирали обороты, приобретали опыт и делали то, что, возможно, когда-то делала команда в Лиге чемпионов.

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С нашими усилиями, талантом и амбициями, думаю, мы смогли вместе это сделать впоследствии. Они молодые, говорю еще раз, молодые. Было в Динамо (Загреб) несколько футболистов, например, Гвардиол, выступающий в РБ Лейпциг, сегодня игравший на чемпионате мира, и выступавший в Загребе испанец Дани Ольмо. Каждый из них провел не менее 100 матчей за клуб и только потом перешел из промежуточного клуба, а не сразу в Барселону и Манчестер Сити.

Это один маленький пример того, как правильно строить свою карьеру, чтобы ты вышел на высокий уровень уже готовым, мощным. Чтобы мог говорить "Я здесь!" и открывать дверь ногами. Однако тренер всегда немного эгоист и хочет иметь качественных игроков как можно дольше в своей команде, чтобы принести результат и кайф болельщикам", – отметил Йовичевич в послематчевом комментарии пресс-службе Шахтера.

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