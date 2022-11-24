"Сначала было очень сложно: мы даже не знали, кем будем играть и как будет существовать клуб. Но в течение сборов, чемпионата и Лиги чемпионов мы собрали нескольких исполнителей и начали сыгрываться, набирать обороты.

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Однако мы не входили в число фаворитов чемпионата, не считали, что имеем достаточно, чтобы сражаться за чемпионство. И в Лиге чемпионов считались абсолютными аутсайдерами. Но своим характером, качествами, амбициями молодых футболистов мы показали противоположное и удивили Европу, европейские медиа в Лиге чемпионов. Мы показали, что у команды есть будущее. Показали не только физику и ментальную силу, но и очень-очень качественный футбол, как играть за Украину, за себя, за Шахтер. Это один турнир. Мы взяли третье место, как премию имеем Лигу Европы. И нам не хватило совсем немного, может быть, опыта и мощи, чтобы обыграть РБ Лейпциг два раза подряд.

Но есть еще один турнир – чемпионат: 30 матчей, где ты должен показать и доказать зрелость и опытность. У нас сейчас этого нет. Есть несколько опытных футболистов, но костяк Шахтера – молодые игроки. Это категория игроков U-21, но они настолько качественные, что выступают на одном уровне со сборниками в чемпионате Украины, где мы сражаемся за чемпионство. Надо отдать им должное. Это их первый опыт на таком уровне, где они являются лидерами Шахтера и все играют по 90 минут.

Мудрик, Судаков, Бондаренко, Трубин, Бондарь – футболисты по возрасту, может, и не настолько молодые, но по карьере это их первый сезон. И сразу требовать от них стать чемпионами, сразу эта критика после поражений, возможно, и объективная... Мы сами многого требуем от себя. Играть в Шахтере – испытывать стресс ответственности. Мы все это понимаем и знаем, что такое Шахтер. Так что это и есть маленький нюанс. Ты должен считаться с давлением, и никто не будет делать скидку после поражений, что тебе 19–20 лет или это твой первый сезон. Этого не будет. Играть в Шахтере достаточно сложно. Только лучшие через это проходят и делают результат. А мы это делаем на данный момент", – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, после 15-ти туров Шахтер в турнирной таблице УПЛ идет на второй строчке с 30 очками и имеет две игры в запасе.

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