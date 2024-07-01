"Я хотел бы объявить, что сегодня мое путешествие с Аль-Раэдом подошло к концу. Очень долгий, тяжелый и сложный сезон, с большим количеством прекрасных моментов и эмоций. Мы были вместе, как одна семья. Но сегодня наши пути расходятся.

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Также хотел бы напомнить, что когда у нас были плохие результаты, все члены клуба и президент поддерживали меня, весь персонал поддерживал меня, все игроки поддерживали меня, и мы поддерживали друг друга и упорно работали, чтобы достичь того, во что мы верили.

Хочу поблагодарить своих игроков, господина Президента, свой тренерский штаб, директоров клуба, членов медицинского персонала и наших болельщиков. Я желаю Аль-Раэду больших успехов в будущем. Готов к новым вызовам!" – написал Йовичевич в своем Instagram.

Напомним, что Игор Йовичевич прошлым летом возглавил Аль-Раэд после ухода из Шахтера. Команда под руководством хорватского специалиста заняла 12 место в чемпионате Саудовской Аравии.

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