"Важный матч и важные три очка. Хочу поздравить ребят за игру. Они очень хорошо адаптировались к условиям, поняли, что на таком поле красиво играть невозможно, и упростили свои действия. Они восприняли то, что мы говорили во время анализа и подготовки к игре, были терпеливыми и готовыми к самопожертвованию друг за друга. Важными были такие компоненты как подбор и стандарты. Победа придаст нам импульс.

Олимпик – СК Днепр-1 – 0:2 – видео голов и обзор матча

Мы достаточно работаем над стандартными положениями. Они тем более важны против команды, которая умеет играть в футбол, комбинирует с коротким и средним пасом. В Олимпика Политыло является ключевым игроком, который постоянно открывается между линиями.

Также они имеют опасных фланговых игроков и вообще очень хорошую команду. Но сегодня получился хороший СК Днепр-1 и заслуженно победил. Булеца? То, как он работал на сборах и особенно последнюю неделю – это просто Божья награда. Пусть помнит, как он тренировался эту неделю, и таких моментов будет много", – приводит слова Йовичевич официальный сайт СК Днепр-1.

Отметим, что днепряне победили Олимпик (2:0) благодаря автогола Драме и забитому мячу Булецы. Эта победа позволила СК Днепр-1 подняться на 10 место в турнирной таблице.

СК Днепр-1 уверенно победил Олимпик – Булеца забил решающий гол