toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ДИНАМО КИЕВ - КОЛОС РЕАЛ СОСЬЕДАД - РЕАЛ МАДРИД УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Йовичевич стал чемпионом Хорватии – загребское Динамо оформило очередной титул

11:02 - Читати українською
Йовичевич стал чемпионом Хорватии – загребское Динамо оформило очередной титул
Игор Йовичевич / фото из открытых источников

Загребское Динамо в очередной раз стало чемпионом Хорватии – команду возглавляет экс-наставник Карпат Игор Йовичевич.

Динамо Загреб сыграло вничью с Горицей (0:0) и оформило чемпионство в хорватском первенстве.

Пиварич определился с клубом, на который готов променять Динамо

Ближаешее преследователь – Локомотива – отстает уже на 19 очков за 6 туров до окончания чемпионата. Добавим, что это чемпионство стало 21-м для Динамо Загреб и 14-м за последние 15 лет – только сезон 2016/17 стал исключением.

К слову, с апреля текущего года хорватскую команду возглавляет Игор Йовичевич, ранее тренировавший львовские Карпаты.

Електричний стілець Динамо: чому Йовічевіч опинився у дуже складній ситуації

blog_ava
Динамо – Колос: анонс матча УПЛ
08:00
346
Теги
Мир Хорватия Игор Игор Йовичевич Динамо Загреб Динамо Загреб
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Меликян официально покинул Львов
    Україна — 21 июнь433 Меликян официально покинул Львов
7
час
:
12
мин
Динамо Киев
19:30
Колос
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук