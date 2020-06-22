Йовичевич стал чемпионом Хорватии – загребское Динамо оформило очередной титул

Загребское Динамо в очередной раз стало чемпионом Хорватии – команду возглавляет экс-наставник Карпат Игор Йовичевич.

Динамо Загреб сыграло вничью с Горицей (0:0) и оформило чемпионство в хорватском первенстве.

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Ближаешее преследователь – Локомотива – отстает уже на 19 очков за 6 туров до окончания чемпионата. Добавим, что это чемпионство стало 21-м для Динамо Загреб и 14-м за последние 15 лет – только сезон 2016/17 стал исключением.

К слову, с апреля текущего года хорватскую команду возглавляет Игор Йовичевич, ранее тренировавший львовские Карпаты.

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