"Команде нужен такой игрок. Надеемся, он будет с нами уже через неделю. Думаю, с третьего тура сможем рассчитывать на него. Так что первые два тура без Траоре, а с третьего, думаю, он присоединится к команде.

Феноменальная расточительность Мудрика в видеообзоре исторического матча Шахтер – Металлист 1925

Лассина долго не играл и будет набирать форму по ходу чемпионата, таковы сегодняшние реалии. Вроде бы есть новички, есть усиление, но они еще не сыграны и не готовы. Поэтому будем готовиться и улучшать форму", – цитирует Йовичевича пресс-служба Шахтера.

Напомним, Лассина Траоре не вернулся вместе с командой в Украину, а самостоятельно тренируется в Амстердаме. В 3-м туре УПЛ Шахтер сыграет против Руха, матч запланирован на 2 сентября. "Горняки" начали сезон "сухой" ничьей против Металлиста 1925.

Шахтер потерял очки уже на старте сезона, не сумев обыграть Металлист 1925