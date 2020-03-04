toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ЛИГА НАЦИЙ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ШАХТЕР - СК ДНЕПР-1 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Йовичевич шокировал Баварию в Юношеской лиге УЕФА – мюнхенцы стали следующей жертвой после Динамо

17:58 21 Читати українською
Йовичевич шокировал Баварию в Юношеской лиге УЕФА – мюнхенцы стали следующей жертвой после Динамо
Йовичевич победил Баварию / Pixsell

Игор Йовичевич во главе загребского Динамо продолжает разрывать в молодежном еврокубке. Его команда уже в четвертьфинале.

Юношеская лига УЕФА, 1/8 финала

Бавария U-19 – Динамо Загреб U-19 – 2:2 (по пенальти – 5:6)

Голы: Даяку, 36, Гвардиол, 88 (аг) – Кризманич, 2, Каррика, 29

На групповом этапе турнира Загреб победил молодежь Манчестер Сити и одолел Шахтер, а в первой стадии плей-офф выбил из Юношеской лиги УЕФА киевское Динамо, выиграв серию пенальти на стадионе Валерия Лобановского. В борьбе за четвертьфинал Игорю Йовичевичу досталась в соперники Бавария. Еще и на выезде.

Йовичевич: Против Динамо U-19 было труднее играть, чем против Шахтера U-19

Бавария выставила солидный состав – в старте появились известные Оливер Батиста Майер и Леон Даяку, которых активно подпускают к основной команде.

Впрочем, загребское Динамо ошеломило фаворита быстрым голом Кризманича, а в середине тайма закрепило преимущество после хорошей атаки левым флангом – завершил ее Каррика.

До перерыва хозяева отыграли один мяч. Даяку, который успел дебютировать в Бундеслиге под руководством Ганси Флика, откликнулся на передачу с углового.

Весь второй тайм подопечные Йовичевич держали победный счет, играя на равных с Баварией, но на последних минутах пропустили. Талантливый центрбек Йошко Гвардиол срезал мяч в собственные ворота после прострела справа.

Матч перешел в серию пенальти, где Загреб был на волоске от вылета. К счастью, лидеры мюнхенцев Даяку и Данилюк ошиблись. Серия длилась долго – в итоге восьмой удар лучше исполнило Динамо. Йовичевич вышел в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА.

blog_ava
Экс-форвард Шахтера подписал контракт с сенсационным чемпионом Польши
13:00
398
Теги
Мир Юношеская лига УЕФА Динамо U-19 Динамо U-19 Игор Йовичевич Игор Йовичевич Юношеская лига УЕФА 2019/20 Динамо Загреб U-19 Динамо Загреб U-19 Бавария Бавария
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
51
мин
Шахтер
19:00
СК Днепр-1
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук