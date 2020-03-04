Йовичевич шокировал Баварию в Юношеской лиге УЕФА – мюнхенцы стали следующей жертвой после Динамо

Игор Йовичевич во главе загребского Динамо продолжает разрывать в молодежном еврокубке. Его команда уже в четвертьфинале.
Юношеская лига УЕФА, 1/8 финала
Бавария U-19 – Динамо Загреб U-19 – 2:2 (по пенальти – 5:6)
Голы: Даяку, 36, Гвардиол, 88 (аг) – Кризманич, 2, Каррика, 29
На групповом этапе турнира Загреб победил молодежь Манчестер Сити и одолел Шахтер, а в первой стадии плей-офф выбил из Юношеской лиги УЕФА киевское Динамо, выиграв серию пенальти на стадионе Валерия Лобановского. В борьбе за четвертьфинал Игорю Йовичевичу досталась в соперники Бавария. Еще и на выезде.
Йовичевич: Против Динамо U-19 было труднее играть, чем против Шахтера U-19
Бавария выставила солидный состав – в старте появились известные Оливер Батиста Майер и Леон Даяку, которых активно подпускают к основной команде.
Впрочем, загребское Динамо ошеломило фаворита быстрым голом Кризманича, а в середине тайма закрепило преимущество после хорошей атаки левым флангом – завершил ее Каррика.
До перерыва хозяева отыграли один мяч. Даяку, который успел дебютировать в Бундеслиге под руководством Ганси Флика, откликнулся на передачу с углового.
Весь второй тайм подопечные Йовичевич держали победный счет, играя на равных с Баварией, но на последних минутах пропустили. Талантливый центрбек Йошко Гвардиол срезал мяч в собственные ворота после прострела справа.
Матч перешел в серию пенальти, где Загреб был на волоске от вылета. К счастью, лидеры мюнхенцев Даяку и Данилюк ошиблись. Серия длилась долго – в итоге восьмой удар лучше исполнило Динамо. Йовичевич вышел в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА.