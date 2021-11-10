"Поздравляю Андрея Николаевича с этим – его первый тренерский опыт в клубе. Все будет хорошо, я уверен. Для него это очень важный переход. Он отдаст всего себя, как и его тренерский штаб, чтобы его возвращение в Италию было успешным.

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Уверен, что его харизма, знания и качества помогут ему в этом. Желаю ему всего лучшего", – поделился Йовичевич в комментарии Футбол News.

Напомним, что Андрей Шевченко официально возглавил Дженоа в воскресенье и уже успел отреагировать на свое назначение наставником "грифонов".

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