"Меня не очень волнует то, что невозможно контролировать. Мы думаем о том, что сами можем контролировать, что можем реализовать на футбольном поле с первых минут как план на игру, что можем изменить в перерыве и в течение матча. Поэтому мы не занимаемся вычислениями, а придерживаемся нашей модели игры, нашей мысли, нашей философии матч за матчем. И когда все закончится, мы подведем черту и посмотрим, где находимся.

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Полнейшая концентрация на завтрашнем матче, который будет очень сложным. Знаем, против кого играем, знаем, перед каким количеством людей и на каком легендарном стадионе мы будем играть, однако это для нас будет только футбольный матч. Мы будем сфокусированы на плане на игру, будем терпеть, когда надо, держать мяч, когда необходимо будет играть через контроль, контратаковать, когда это будет нужно. Надо быть сфокусированными именно на футболе и делать те вещи, которые нам дадут пользу.

Каждый человек стремится становиться лучше. Не имеет значения, где ты находишься сейчас: важно знать, где ты был и где ты хочешь быть, кем хочешь стать. И этот процесс необходимо пройти. Шахтер его начал, и мы чувствуем, что растем как команда, что футболисты прибавляют в уверенности с каждым матчем и что мы способны на большее. Это не значит, что сразу придет результат, но означает, что ты имеешь опцию победителя. Это свидетельствует о том, что команда находится в хорошей форме и что психологическое состояние, тактическая грамотность, конкурентоспособность помогут нам сыграть хороший матч на Селтик Парк.

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Стресс – компонент, который я уважаю и люблю. Когда ты в зоне комфорта, то не можешь победить себя, не можешь показать свои лучшие качества. Поэтому для меня стресс и проблемы – это подарок. Я и в жизни так думаю, не только в футболе. Только в такой ситуации возможна твоя самая большая креативность и реализация. И когда играешь на таком уровне, как Лига чемпионов, против топовых команд, ты просто превосходишь свой лимит, познаешь себя как человека: где ты был и каким ты становишься. В этом суть.

И ты продолжаешь удерживать этот уровень, улучшать себя каждый день, когда соперники и проблемы тебя просто истощают. И в таких матчах я вижу, что моя команда является конкурентоспособной, даже не имея опыта, а благодаря тактической обученности, технике, амбициям, энергии, синергии, вдохновению. Это меня просто поражает и ежедневно мотивирует как тренера работать с ними. Если это можно называть словом "кайф" – то это кайф. Когда смотришь на команду, которая бьется от первой до последней минуты.

Да, я посмотрел много матчей Селтика и видел у них от начала игры высокий темп, высокий ритм. Особенно это заметно дома, когда болельщики своей энергией подталкивают команду. Завтра будет так же, ведь им нужна только победа. Мы осознаем этот фактор, и для нас это будет новый опыт. Однако это огромное удовольствие – играть при такой атмосфере на Селтик Парк.

Мы верим, что сможем сотворить еще одно чудо. За последний месяц мы выросли. Это уже не тот Шахтер, который был раньше. Думаю, все возможно. У нас есть наша игра, наш план на матч, мы имеем 50 процентов шанса перед началом игры. И мы будем готовы к энергичному старту соперника, ведь в каждом матче Селтик начинает мощно. Мы видели в матче с Реалом, что в первом тайме Селтик имел три голевых момента. Однако мы ментально и физически сильны и готовы к этому", – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

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