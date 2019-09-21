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Йовичевич: Сборная Украины Шевченко играет в один из лучших футболов в Европе

16:23 111 Читати українською
Йовичевич: Сборная Украины Шевченко играет в один из лучших футболов в Европе
Игорь Йовичевич / Фото ФК Карпаты

Хорватский экс-наставник Карпат, а сейчас работник работник структуры загребского Динамо Игорь Йовичевич рассыпался в комплиментах главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко.

"В интервью хорватским, испанским медиа всегда говорил, что у Шевченко есть большой тренерский потенциал. У него есть тренерская харизма, много идей. Он имеет квалифицированный тренерский штаб, который делает Шевченко еще более тактически грамотным тренером. Сейчас сборная Украины показывает один из лучших футболов в Европе.

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Отдельно очень рад за Игоря Пластуна, который был капитаном Карпат во время моей работы, а сейчас получает вызовы в сборную Украины.

Шевченко имеет хорошее представление того, какой он хочет видеть сборную. В свое время, (в роли футболиста) Шевченко имел опыт работы с очень сильными тренерами. Приобрел много идей, выкристаллизовал свое видение футбола. Все это зародилось у него в голове, а со временем перешло в тренерскую работу. Тренерский штаб помогает реализовать идеи Шевченко на футбольном поле", – цитирует Йовичевича gazeta.ua.

Напомним, сборная Украины занимает первое место в группе B отбора к Евро 2020, имея в активе 13 очков, португальцы на 2 месте с 8 пунктами.

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Игор Йовичевич Игор Йовичевич Карпаты Карпаты Украина Украина Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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