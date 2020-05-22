Йовичевич с победы дебютировал во главе Динамо Загреб – пострадал клуб украинца

Динамо Загреб в товарищеском поединке обыграло Осиек. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо Загреб – Осиек – 2:1

Голы: Куленович, 20 Каррица, 78 – Шполярич, 79

Бывший наставник Карпат Йовичевич в отчетном матче дебютировал на тренерском мостике Динамо. Матч проходил на стадионе Максимир при пустых трибунах.

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Игра проходила довольно живо с преимуществом подопечных Йовичевича, которые заслуженно ушли на перерыв лидерами после гола Куленовича. В середине второго тайма наставники синхронно провели ряд замен, после чего команды обменялись голами в течение минуты. Больше счет не изменился – 2:1 в пользу Динамо. Отметим, что украинский легионер Осиека Дмитрий Льопа участия в матче не принимал.

Напомним, исполнительный совет Федерации футбола Хорватии принял решение о возобновлении футбольного сезона-2019/20 в Хорватии, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса, полуфинальными матчами национального Кубка 30 и 31 мая, а 6 июня состоятся матчи чемпионата.

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