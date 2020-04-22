Йовичевич прокомментировал свое назначение наставником Динамо Загреб – экс-тренер Карпат вспомнил умершего отца

Новоиспеченный наставник Динамо Загреб поделился эмоциями от назначения в первую команду.

Напомним, сегодня 46-летний хорват, который в свое время играл и тренировал во львовских Карпатах, официально возглавил Динамо Загреб. До сих пор Йовичевич работал с командой U-19, который выбивала Шахтер и Динамо из Юношеской лиги УЕФА.

Йовичевич официально возглавил Динамо Загреб

"Чувствую смешанные эмоции. Мои родители много значат для меня. Потеря отца очень повлияла на меня, но я должен с этим бороться, моя память о нем никогда не угаснет. Он отдал этой команде 10 лет и всегда будет моим кумиром, поэтому это назначение – реализация моих детских мечтаний. Мой папа играл за Динамо практически без перерыва. Он не получал травм, а единственный раз, когда он не мог помочь, случился во время прохождения военной службы.

Я тренер-фанат этой команды, ведь отец привел меня сюда, когда мне было 4 года. Я всегда хотел стать тренером Динамо Загреб – неважно когда.

Но также я чувствую большую ответственность. Мы попробуем продолжить путь Ненада Белицы, но я, безусловно, добавлю кое-что свое. Надеюсь, большинство игроков не покинут команду. Я хочу, чтобы они знали, что перед ними – не только тренер, но и человек, который их ни в чем не обвинит", – цитирует Йовичевича официальный сайт Динамо Загреб.

Заметим, недавно умер отец бывшего тренера Карпат. Чедо Йовичевич был настоящей легендой хорватского футбола – он сыграл за Динамо Загреб 390 матчей и выиграл с командой Кубок Югославии.

"Модріч пообіцяв мені сюрприз". Ігор Йовічевіч – про повернення до Львова, талант Шведа, Карпати і Реал