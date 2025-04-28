Лудогорец 14-й раз подряд стал чемпионом Болгарии.

Лудогорец из Разграда подтвердил свою гегемонию в национальном чемпионате. Команда победила Черно Море (2:0) и тем самым досрочно гарантировала себе чемпионский титул. Эта победа стала для клуба 14-й подряд в болгарском первенстве.

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Теперь клуб гонится за мировым рекордом. "Орлы" догнали Линкольн Ред Импс (Гибралтар) и Сконто (Латия) по количеству чемпионских титулов, выигранных подряд. Рекорд (15 подряд чемпионств) принадлежит команде Тафеа из Вануату.

В этом сезоне Лудогорец может выиграть дубль. 22 мая команда сыграет в финале Кубка Болгарии с ЦСКА (София).

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