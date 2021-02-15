"Я предлагаю, чтобы УАФ продумала в дальнейшем, чтобы в такой ситуации играть первые два тура в Турции. Все команды уже там, все бригады судей уже там, мы их видели.

"Можно было провести первые два тура УПЛ в Турции", – Суркис возмущен пренебрежением здоровьем футболистов

Все были бы в оптимальных условиях, в равных. Там есть 4-5 стадионов, где можно сыграть без болельщиков, как и у нас. Это мое маленькое предложение", – сказал Йовичевич в комментарии Профутбол Digital.

Отметим, ранее о проведении матчей в Турции высказывались президент Динамо Игорь Суркис и тренер Олимпика Игорь Климовский.

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