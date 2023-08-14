Йовичевич потерпел разгром от Бензема и Ко в дебютном матче, экс-звезда Барселоны оформил хет-трик
Стартовал чемпионат Саудовской Аравии 2023/24. Счета и обзор матчей первого тура читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Саудовской Аравии, 1 тур
Абха – Аль-Хиляль – 1:3
Голы: Бгуир, 33 – Малком, 31, 55, 77
Аль-Раэд – Аль-Иттихад – 0:3
Голы: Хамдалла, 58, Коронадо, 73, 79
Игор Йовичевич, ставший в прошлом сезоне с Шахтером чемпионом Украины, официально дебютировал в новой команде. Аль-Раэд под руководством хорвата уже в первом туре принимал действующего чемпиона – Аль Иттихад. Нуну Эшпириту Санту выпустил в старте звездных новичков – Бензема, Канте и Фабиньо.
Экс-форвард Ливерпуля феерично дебютировал в Саудовской Аравии – хет-трик с помощью еще двух бывших звезд АПЛ
У Аль-Иттихада было существенное преимущество (хотя и команда Йовичевича создала свой момент), но забил только на 58-й минуте. Фабиньо в подкате классно отобрал мяч, Бензема отдал на Хамдаллу, который убрал защитника и открыл счет.
Впоследствии Коронадо эффектным обводным ударом удвоил преимущество действующего чемпиона. Он же оформил дубль, успешно сыграв на добивании после мощного удара Канте. Все вопросы были сняты. 0:3 – Йовичевич стартовал с разгромного поражения.
В другом матче Аль-Хиляль без Калиду Кулибали и Милинковича-Савича (оба после поражения в Кубке арабских чемпионов оказались вне заявки) на выезде встречался с Абхой. В первом тайме бывший нападающий Барселоны Малком вывел гостей вперед, но тут же Аль-Хиляль пропустил в свои ворота. После перерыва недавний дебютант сборной Бразилии забил еще дважды, оформив хет-трик. 1:3 – победа Аль-Хиляля.
Йовічевіч проти Роналду, а міг би проти Шахтаря: привид Хацкевича може коштувати тренеру успішної кар'єри