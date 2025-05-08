Хорватский специалист известен своей работой с Шахтером, СК Днепром-1 и Карпатами. Сейчас Игор Йовичевич возглавляет Лудогорец.

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По информации ТаТоТаке, 51-летний тренер получил предварительный запрос от одного из клубов УПЛ с еврокубковыми амбициями. Стороны обсуждали вероятность подписать контракт с нового сезона.

Йовичевич ответил вежливым отказом на предложение. Специалист хочет тренировать команду уровня Лиги чемпионов, находясь в мирной стране.

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