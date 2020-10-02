Два полузащитника, права на которых принадлежат Шахтеру, сменили клубную прописку на ближайший сезон.

Хавбеки Даниил Игнатенко и Александр Пихаленок присоединились к СК Днепр-1 на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба. Соглашения с игроками рассчитаны до конца кампании 2020/21. К слову, это первые трансферы Йовичевича в днепровском клубе.

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Даниил Игнатенко текущий сезон начинал в Мариуполе, а на уровне УПЛ сыграл 52 матча. Ранее выступал за Металлург, Шахтер и Ференцварош. За Днепр-1 будет играть под 97-м номером.

Александр Пихаленок этот сезон начал в Шахтере. Всего в УПЛ у него 38 матчей и 5 забитых мячей. За клуб из Днепра будет выступать под 76 номером.

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