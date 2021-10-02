"Начали матч очень хорошо с фантастическим голом Довбика. Знали, что ранний гол даст нам стабильность, чтобы контролировать ход матча. Знаем, как ведет игру Львов – длинные передачи, особенно у Брикнера, хотели прессинговать зоны 3 на 3.

Шедевр Довбика с острого угла в видеообзоре матча Львов – СК Днепр-1 – 0:1

Они имели моменты, мы их имели. Возможно, игра не была красивой для болельщиков, но все равно это 3 очень важных очка для нас. Действительно настраивались, планом на игру не была красивая игра. Когда от Пихалёнка или Джурасека отскакивает мяч 3 раза, тогда понимаешь, что в контроль будет очень тяжело играть. У Пихалёнка не отскочил мяч. Играть нужно с умом, если надо – упростить.

В общем, боевая победа. Сейчас отдохнем. Некоторые ребята едут заслуженно в сборную – большая честь для нашего клуба. Довбик и Пихалёнок имеют очень большое значение для нашей команды, как и вызваны в команду U-21. Для нас это большой плюс – показывает, что работаем достаточно солидно. Или не хотим и здесь останавливаться.

Момент Русина – он не может понять, как это произошло. Все хорошо сделал, убежал, обыграл вратаря, но исполнение... Но говорю, что поле мешало – отскочил мяч. Жаль, что оно было таким – не вышло красивой игры для болельщиков, мы же играем для них", – подчеркнул Йовичевич в эфире УПЛ Online.

СК Днепр-1 удержал тяжелую победу над Львовом, поднявшись на третье место в УПЛ