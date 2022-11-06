"Какие ожидания от жеребьевки плей-офф Лиги Европы? Посмотрим. Восемь команд, которые у нас среди вероятных соперников, больше походят на Лигу чемпионов, чем на Лигу Европы. Однако это все равно большой вызов для нас. То, что мы там, – огромный подвиг.

Шахтер получил потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы – возможна встреча с Роналду или Моуринью

Думаю, тот, кто получит нас в соперники на жеребьевке, также будет не очень счастливым. Мы показали себя и заслужили респект европейских клубов, болельщиков, прессы. И эта работа должна продолжаться, чтобы мы в таком тонусе ждали в феврале своего соперника", – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, уже 7 ноября состоится жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. "Горняки" оказались среди несеянных команд (как и остальные опустившиеся в ЛЕ из Лиги чемпионов). Среди возможных соперников ПСВ, Унион Берлин, Манчестер Юнайтед, Рома, Митьюлланд, Нант, Монако и Ренн.

Таблица коэффициентов: Украина теряет место в ЛЧ после главного фиаско, худшее Динамо за 17 лет и уникальный шанс